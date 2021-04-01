В Челябинской области назначили двух министров

Юлий Элбакидзе (слева) стал министром строительства, Максим Соколов — министром спорта. Фото: Фото: администрация Магнитогорска, соцсети

Максим Соколов назначен министром спорта Челябинской области, а Юлий Элбакидзе — министром строительства. До сегодняшнего дня они возглавляли министерства в качестве исполняющих обязанности. Соответствующее решение принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Еще в двух ведомствах назначены заместители руководителей.

— Станислав Харченко назначен на должность первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Инна Подшивалова назначена на должность заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, экс-министр спорта Леонид Одер и бывший глава Минстроя Виктор Тупикин были уволены в конце декабря прошлого года. Об этом объявил Алексей Текслер во время пресс-конференции.

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