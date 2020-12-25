В Челябинской области назначили исполняющего обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Им стал назначенный замминистра в октябре 2020 года, бывший вице-мэр Магнитогорска Юлий Элбакидзе. Постановление об отставке Виктора Тупикина подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Юлий Элбакидзе родился в 1976 году. В 2001 году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Менеджмент», в 2013 году — Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова по специальности «Электроснабжение».В период с 1996 по 2016 год работал в ОАО «Челябэнерго», «Магнитогорские электрические сети». С 15 июня 2016 года возглавлял муниципальное предприятие «Горэлектросеть» Магнитогорска. В сентябре 2017 года был назначен на должность заместителя главы города Магнитогорска по вопросам городской среды.Из мэрии он уволился 17 октября. 19 октября стало известно о том, что его пригласили на работу в областной минстрой. Он отвечал за функционал, который был ранее закреплен за замминистра под следствием Татьяной Антоновой.О том, что министр строительства Виктор Тупикин покидает свой пост, Текслер заявил на итоговой пресс-конференции 24 декабря.— Это плановая работа, мы перезагрузим работу этих подразделений, — сказал Текслер, комментируя кадровые перестановки.Виктор Тупикин является министром аж с 2009 года, когда губернатором был еще Петр Сумин. Он родился 30 июля 1956 года. В конце 90-х избран депутатом в Челябинскую городскую Думу, а уже в 1998-2000 годах назначен замглавы Челябинска по вопросам ЖКХ. В 2006 году Тупикина стал заместителем министра строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. С сентября — министром.К минстрою неоднократно предъявлялись претензии по срокам реализации ключевых проектов. В этом году заведены уголовные дела по хищению средств на строительстве центра по шорт-треку в Челябинске и проблемного биатлонного центра в Златоусте. В марте арестована замминистра Татьяна Антонова. 1 декабря КП-Челябинск сообщал об обысках в ведомстве, но там эту информацию опровергли.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru