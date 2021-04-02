Век Мельпомены: Алексей Текслер поздравил театр «Омнибус» со столетием

Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина стали зрителями спектакля театра "Омнибус". Фото: gubernator74.ru

Старейший в Челябинской области драматический театр «Омнибус» с вековым юбилеем губернатор Алексей Текслер поздравил в пятницу, 2 апреля.

Вообще, 100-летие знаменитая труппа из Златоуста отметила 31 октября прошлого года. Но из-за пандемии торжества отложили. Сейчас зритель вновь посещает любимый театр; «ожила» репертуарная афиша «Омнибуса».

Перед спектаклем губернатор побывал на оружейной фабрике в слободе «Аировка». Мастера-кудесники из Златоуста могут и мечи Победы выковать, и ажурную красоту для интерьеров изготовить.

В «Аировке» оружейники провели губернатора по цехам, рассказали о шагах рождения красоты — от карандашного наброска до финальной полировки.

В оружейной слободе главе региона рассказали, как карандашный набросок превращается в стальную красоту. Фото: gubernator74.ru

— Я давно хотел побывать на оружейном производстве. Златоуст знаменит гравюрой на стали — это не только гордость региона, но и гордость нашей страны. В городе около полутора тысяч человек занимаются этим ремеслом. Эти производства вносят дополнительный колорит для Челябинской области в целом. Мы обязательно будем предлагать жителям и гостям региона экскурсии на оружейные предприятия, — сказал губернатор.

Мастера рассказали о планах благоустройства улицы Таганайской, на которой расположена слобода. Губернатор идею одобрил. Прекрасно, когда бизнес вкладывается в преобразование города.

А потом со сцены театра «Омнибус» глава региона поздравил труппу и зрителей со столетним юбилеем храма искусств. Театр жив традициями, талантами, проектами.

История златоустовской драмы началась в 1920 году. Сто лет назад, 31 октября, с огромным успехом горожанам представили драму Островского «Лес». С тех пор «Омнибус» активно участвует в театральных фестивалях — и региональных, и всероссийских, и международных.

Традиции здешней драматической школы активно используют в творчестве другие театра Южного Урала.

Уникальный проект «Театральные уроки» «Омнибуса» — это 13 спектаклей для школьников. Юных поклонников драматического искусства в Златоусте очень много.

Губернатор вручил благодарность министра культуры РФ актрисе Ольге Зацепиной за вклад в развитие культуры и многолетнюю работу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru