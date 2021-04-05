Без шашлыков: Текслер объявил о пожароопасном сезоне в Челябинской области

В Челябинской области начинается пожароопасный сезон.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 5 апреля, губернатор Челябинской области подписал распоряжение о начале пожароопасного сезона. Он начинается 10 апреля на большей части региона. Напомним, в прошлом году первый лесной пожар случился 4 апреля.
С 1 мая 2021 г. особый режим вводится в лесах горнозаводской зоны: в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском и Саткинском районах, Верхнем Уфалее, Златоусте и Усть-Катаве.
С этого времени в области начинают свою работу все лесопожарные формирования. Кроме того, вводятся ограничение на проведение огневых работ в лесах. Под запретом могут оказаться пикники и шашлыки на полянах.
На борьбу с огнем в нынешний сезон будет мобилизовао более 4 тыс. человек и около 2 тыс. единиц техники (лесопожарные станции лесхозов, областная противопожарная служба, подразделения МЧС, арендаторы участков; предприятия разных форм собственности, которые будут привлекаться для ликвидации пожаров и ЧС).
Проверка Департамента лесного хозяйства по УрФО показала: регион готов к пожароопасному сезону.
Кстати, в борьбе с огнем поможет система видеонаблюдения. Оперативные данные с 24 видеокамер передают картинку в режиме онлайн. Скоро их число вырастет до 30. Задача техники — поймать пожар в зародыше.
В прошлом году, напомним, из-за сухой и жаркой погоды особый противопожарный режим вводили даже в октябре.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru