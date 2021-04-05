Тесак не жаловался омбудсмену на содержание в челябинском СИЗО за две недели до смерти

Максима Марцинкевича нашли мертвым в одиночной камере Фото: kp.by

Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, не жаловался уполномоченному по правам человека на содержание в челябинском СИЗО № 3. Об этом рассказала омбудсмен Юлия Сударенко в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». По словам Сударенко, она регулярно приезжает в места заключения, в том числе и в СИЗО № 3. Люди, которые там находятся, могут поговорить с ней и пожаловаться на что-либо, но Тесак этого не делал.

— Я была в этом учреждении дважды за две недели до трагических событий, — рассказала Юлия Сударенко в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». — О том, что приезжает уполномоченный, сообщают по громкой связи, поэтому все, кто желает высказать опасения и жалобы, записываются на личный прием, зная, что со мной можно поговорит тет-а-тет. Марцинкевич не записывался ко мне на прием, у него не было ко мне вопросов, не было жалоб.

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Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение.

«Самоубийством кончать не собираюсь»: националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, заявлял, что не совершит суицид

Несмотря на то, что официальной версией все еще является суицид, родственники Максима убеждены, что его убили. Адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог. Сам погибший неоднократно заявлял, что никогда не собирается кончать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, затем он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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