Челябинская область может провести этап Кубка мира по керлингу

-. Фото: gubernator74.ru

Темой совещания главы региона и заместителя руководителя минспорта стал федеральный проект «Спорт — норма жизни». Обсудили развитие зимних видов спорта, и, в частности, керлинга.

Челябинская область — регион спортивный, и в теме развития зимних видов спорта нам есть чем гордиться.

— Это хоккей: у нас две команды играют в КХЛ, при этом и в Челябинске, и в Магнитогорске сильные детские школы. Наши спортсмены входят в сборную по конькобежному виду спорта, есть и призеры последней Олимпиады. В Челябинске есть ледовый дворец «Уральская молния», где можно под крышей круглый год заниматься видами спорта на коньках. Мы развиваем керлинг. Везде, где появляется лед, отдельное внимание уделяем развитию фигурного катания, — подчеркнул Текслер.

На Северо-Западе Челябинска возводится региональный центр по хоккею «Шайба». Его сдадут в 2021 г. Всего на Южном Урале строится 20 спортивных объектов. Причем 14 откроются в нынешнем году. Для губернатора и его команды принципиальная задача — появление инфраструктуры в каждом городе и районе. Плюс, развитие детского спорта.

Поможет развивать детский и юношеский спорт в глубинке программа «Земский тренер» — она реализуется с нынешнего года.

Азат Кадыров поблагодарил губернатора за сохранение и развитие мощных спортивных традиций Южного Урала, за региональные программы по поддержке сельского спорта.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, участвовавший во встрече, предложил Челябинской области в следующем году принять этап Кубка мира по керлингу.

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