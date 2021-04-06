В челябинском аэропорту завершили обновление пограничного пункта пропуска

На реконструкцию международного терминала ушел почти год Фото: Андрей АБРАМОВ

В международном терминале челябинского аэропорта завершились работы по техническому перевооружению пункта пропуска через государственную границу. Как сообщили в пресс-службе Росгранстроя (подведомствен Минтрансу России), за счет этого удалось увеличить пропускную способность со 150 до 400 человек в час и ускорить время прохождения контрольных процедур.

— В рамках техперевооружения в пункте пропуска смонтированы самые современные и высокотехнологичные системы пограничного и таможенного контроля, включая систему обнаружения оружия на теле человека, систему обнаружения делящихся и радиоактивных материалов, систему дистанционного измерения температуры тела, комплексы видеоинформирования, существенно увеличена площадь международного сектора аэропорта, количество кабин паспортного контроля увеличено с 7 до 20, — сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

Сейчас готовится приказ об открытии пункта пропуска. Но главный вопрос, который волнует челябинцев, — когда полетим за границу. Напомним, уже озвучены направления, которые откроются после запуска обновленного международного терминала.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, необходимо, чтобы дала добро Росавиация. Ранее на встрече губернатора Алексея Текслера и вице-премьера Марата Хуснуллина в Челябинске обсуждалась дата открытия международного терминала 1 мая.

Между тем, с 28 марта челябинский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание. Список российских направлений уже известен.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

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