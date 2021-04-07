Дороги, транспорт, выход в большой мир: о чем просят губернатора жители Челябинской области

Разговор губернатора с жителями Челябинской области прошел в формате видеоконференцсвязи. Фото: gubernftor74.ru

В среду, 7 апреля, губернатор Челябинской области провел прием граждан. Из-за введенных ковид-ограничений разговор состоялся в формате видеоконференцсвязи.

Южноуральцев волнует вопрос строительства дорог. В весеннюю распутицу он традиционно в числе важных. Житель Коркино Алексей Шунько просит отремонтировать дорогу между поселком Роза и Калачево. В восстановлении нуждаются 2 км пути. Часть уже ремонтирована. Контролировать дальнейшие работы будет министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Губернатор собеседнику сообщил, что в этом году будет отремонтировано и построено более 750 км дорог. При этом, 320 км — по нацпроекту.

Жители ближайшего пригорода Челябинска, поселка Солнечный, просят пустить до областного центра общественный транспорт: приходится добираться на перекладных, что неудобно тем, кто работает и учится в большом городе.

По поручению губернатора региональный миндортранс согласует с перевозчиком изменение автобусного маршрута № 130 «Поселок Береговой — Челябинск». Пользоваться автобусным сообщением смогут жители поселков Сагаусты, Солнечный, Полянный и Нагорный.

— В 2020 г. дорога, соединяющая аэропорт с объездной, была сделана; построен мост через реку Миасс в районе поселка Берегового. Транспортная доступность, безусловно, улучшилась. Сейчас крайне важно решить проблему общественного транспорта. Жители должны максимально короткой дорогой добираться до пункта назначения, — резюмировал Алексей Текслер.

А жителям деревни Сысоево Октябрьского района нужен Интернет. У селян появится выход в большой мир: в регионе есть субсидии для операторов связи. Им возмещают часть затрат по созданию инфраструктуры связи в отдаленных и малых деревнях.

На приеме решено в этом году капитально отремонтировать кровлю школьного здания в п. Карабулак Кизильского района. Деньги поступят по программе «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области».

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