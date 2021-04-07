Прокуратура Челябинской области проконтролирует расследование дела об убийстве младенца, найденного на пустыре

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Прокуратура Челябинской области проконтролирует ход расследования дела об убийстве младенца, найденного на пустыре. Накануне следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

— Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре области, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, пакет с телом новорожденной девочки нашли дети, которые играли на пустыре, заваленном шифером и строительным мусором. Один из ребят сообщил о находке своей матери, а та уже обратилась в полицию. Позже выяснилось, что девочка родилась живой, а потом ее либо убили, либо оставили на улице в беспомощном состоянии. Родители мертвой девочки все еще не найдены.

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