В Челябинске появится филиал авиакомпании Red Wings

Международные рейсы возобновят с 1 мая Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске начнет базироваться и даже откроет полноценный филиал авиакомпания Red Wings. Об этом заявил генеральный директор Евгений Ключарев сегодня на совещании по работе челябинского аэропорта.

— Мы уже приняли решение об организации филиала в Челябинске. Авиакомпания войдет сюда полноценным налогоплательщиком, резидентом, наше присутствие здесь не ограничится полетами. Все пилоты и бортпроводники, которые будут выполнять полеты, будут зарегистрированы в регионе, — рассказал генеральный директор компании Red Wings Евгений Ключарев

Уже с мая здесь начнет базироваться самолет Superjet100, который будет выполнять полеты по субсидированным направлениям. В планах у компании возобновить полеты в Сочи и Симферополь, а также организовать рейсы в Баку, Ереван, Бишкек и Алматы.

Компания получила 4 новых самолета осенью прошлого года, 3 принимают сейчас, а один поступит в мае. Напомним, сегодня также стало известно о возобновлении международных рейсов из Челябинска и появлении новых субсидированных направлений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru