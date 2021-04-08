Глава СКР заинтересовался делом челябинского студента-повара, написавшего пост о массовом убийстве

Александр Бастрыкин. Фото: «Следственный комитет Российской Федерации» / vk.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на сообщения в СМИ о прекращении уголовного дела в отношении челябинского студента-повара Дениса Куценко, который разместил пост в соцсетях о массовом убийстве.

— Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления по Челябинской области доложить, какими основаниями руководствовались следователи, принимая решение о прекращении уголовного производства, — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Напомним, Следственный комитет по Челябинской области 8 апреля объявил о прекращении уголовного дела, связанного с приготовлением к массовому убийству. Сотрудники правоохранительных органов не нашли состава преступления в действиях челябинского студента-повара.

Дениса Куценко арестовали в сентябре 2020 года в стенах колледжа за пост о готовящемся массовом убийстве. Парень заявил, что это не больше чем розыгрыш, затем его госпитализировали в психиатрическую больницу. Дома у него изъяли ножи, но это объясняется тем, что Денис учится в кулинарном колледже. После в отношении студента возбудили уголовное дело, но на допросе он снова подчеркнул, что не хотел никого убивать и не готовился к преступлению.

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