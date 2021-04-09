На Северо-Западе Челябинска перекрыли движение из-за провалившегося асфальта

Яма образовалась из-за провала коллектора. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

На улице Куйбышева накануне вечером, 8 апреля, провалился асфальт. Огромная дыра образовалась возле дома №7.

— Силами МУП ПОВВ» и ООО «Строймеханизация» было перекрыто движение на участке от улицы Чайковского до улицы Косарева, — сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Опасный участок перекрыли. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

В мэрии просят автомобилистов учесть маршрут передвижения.

Напомним, это уже второй инцидент за неделю. 5 апреля на улице Куйбышева образовалась яма около автоцентра. Еще один небольшой провал появился на перекрестке улиц Пограничной и Курганской в Ленинском районе. Но жители с юмором превратили его в «арт-объект».

Обновлено в 8:57:

— Подрядчик МУП «ПОВВ» еще ночью приступил к работам на месте провала дорожного полотна напротив дома по улице Куйбышева, 7. Аварийно-восстановительные работы ведутся без перерыва, ситуация находится на контроле, — прокомментировали в администрации города.

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