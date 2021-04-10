«Проверим грунт возле дома»: в мэрии Челябинска рассказали, что происходит на месте провала по улице Куйбышева

Сегодня специалисты проверят грунт возле дома. Фото: пресс-служба Администрации Челябинска

На месте провала по улице Куйбышева в Челябинске провели временный транзитный трубопровод, чтобы понизить сточные воды. Провал частично засыпали и уплотнили. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Сегодня, 10 апреля, продолжатся работы для прокладки отводного коллектора — он позволит полностью осушить котлован для ремонта и восстановления основного канализационного коллектора диаметром 1000 мм, — сообщили в мэрии. — В ближайшие двое суток планируется смонтировать временный коллектор.

В администрации уточнили, что на восстановление основного коллектора предварительно потребуется 10-14 дней.

— Сегодня будет проведено инженерно-геологическое исследование грунтов, прилегающих к многоквартирному дому N 7 по ул. Куйбышева, — добавили в пресс-службе.

Круглосуточно на месте провала работают 15 единиц техники и до 50 рабочих.

Коммунальная авария произошла 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия. Вчера вечером жильцов многоэтажки дома №7 на Куйбышева эвакуировали. В мэрии сказали, что это связано с шумом от работающей техники.

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