Прокуратура организовала проверку по факту обрушения асфальта возле десятиэтажки в Челябинске

Разрушение асфальта произошло из-за провала коллектора. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Прокуратура региона проведет проверку, связанную с обрушением асфальта возле дома №7 по улице Куйбышева в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц в части содержания и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Коммунальная авария, о которой идет речь, произошла накануне вечером, 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. Подрядчики уже ведут работы по устранению всех последствий провала асфальта.

Движение на проблемном участке было перекрыто еще ночью. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска.

— Все необходимые ресурсы и техника для восстановительных работ имеются в наличии. Производится устранение обводнения котлована путём прокладки временного канализационного коллектора. Работы ведутся круглосуточно, — сообщили в мэрии Челябинска.

Сегодня вечером также стало известно, что жильцов дома №7 по улице Куйбышева эвакуируют в срочном порядке. Им было предложено временное жилье в связи с высоким уровнем шума и вибраций от работающей техники.

Фото: vk.com/achnov

Фото: vk.com/achnov

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Фото: "Типичный Челябинск" /vk.com

Фото: "Типичный Челябинск" /vk.com

Фото: "Типичный Челябинск" /vk.com

Напомним, это уже второй по счету провал асфальта на неделе. Так, 5 апреля на улице Куйбышева образовалась яма около автоцентра. Еще один небольшой провал появился на перекрестке улиц Пограничной и Курганской в Ленинском районе. Но жители с юмором превратили его в «арт-объект».

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