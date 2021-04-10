В Челябинской области умерли 10 человек с коронавирусом

Из больниц выписали 127 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 119 человек, школьников среди них нет. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 57 870 случаев. Региональный минздрав опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в регионе.

На утро 10 апреля из больниц выписали 127 человек — в области 52 132 пациента победили коронавирус. Больных COVID-19 — 3255 человек. Печальная статистика пополнилась 10 смертями: восемь непосредственно от коронавируса, двое — от других причин.

Где сегодня сделать прививку от коронавируса в Челябинской области — читайте в нашем материале.

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