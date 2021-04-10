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Общество10 апреля 2021 16:54

В Челябинской области стали чаще рождаться двойняшки

Только за три месяца этого года появилось на свет 117 малышей
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Родители всегда рады двойному счастью, особенно папы

Родители всегда рады двойному счастью, особенно папы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2021 году в Челябинской области родилось 117 двойняшек. Как рассказали в Областном перинатальном центре, число двойняшек по сравнению с прошлым годом выросло на треть.

— Родители всегда рады двойному счастью, особенно папы. Не исключаем, что такой рост связан с процедурой ЭКО и ее доступностью по полису ОМС, — рассказала главный врач Областного перинатального центра Оксана Любавина. — Можно отметить, что на рождение двойняшек влияет и наследственность.

В марте прошлого года ГК по делам ЗАГС сообщал, что за два с небольшим месяца 2020 года в области родилось 47 двоен и две тройни.

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