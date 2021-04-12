На ликвидацию последствий провала грунта по улице Куйбышева в Челябинске уйдет две недели

Фото: Мэрские новости

На устранение последствий коммунальной аварии возле дома №7 по улице Куйбышева, 7 уйдет до двух недель. Об этом сообщил на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

— На месте провала грунта 9 и 10 апреля был выполнен монтаж временного транзита трубопровода для понижения сточных вод. Произведена частичная засыпка и уплотнение. Смонтировали временный отводной коллектор — он позволит полностью осушить котлован для ремонта и восстановления основного канализационного коллектора. Ведутся пуско-наладочные работы по подключению перекачивающих насосов, — рассказал вице-мэр.

На месте работает до 15 единиц техники и до 50 рабочих.

— Проведено инженерно-геологическое исследование грунтов, прилегающих к Куйбышева, 7. Визуальный осмотр признаков подтопления дома сточными водами не выявлен, — добавил Астахов.

Коммунальная авария, о которой идет речь, произошла вечером в четверг, 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. В пятницу стало известно, что жильцов дома эвакуируют в срочном порядке. Им было предложено временное жилье в связи с высоким уровнем шума и вибраций от работающей техники.

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