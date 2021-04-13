В Челябинской области утвердили первого замминистра здравоохранения

Для Дмитрия Тарасова сфера здравоохранения не нова. Фото: Фото: gkb1-74.ru

Дмитрия Тарасова утвердили в должности первого заместителя министра здравоохранения. Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 апреля.

Дмитрий Тарасов до 29 декабря занимал должность вице-спикера Челябинской городской Думы. В минздраве он заменил Викторию Сахарову, которая ушла в преподавательскую деятельность.

Дмитрий Тарасов родился 23 февраля 1978 года в Риге. В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую Академию. В 2011 году заочно закончил Челябинский филиал РАНХ и ГС (государственное и муниципальное управление). Возглавлял МУЗ ОТКЗ городская клиническая больница №1.

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