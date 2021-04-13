В Челябинске на две недели перекроют движение на перекрестке рядом с Ленинградским мостом

В Челябинске закроют перекресток за Ленинградским мостом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске на перекрестке рядом с Ленинградским мостом с 16 апреля перекроют движение транспорта. Проехать на Российской—Победы не смогут ни общественный транспорт, ни люди на личных автомобилях. Там будут строить участок трамвайных путей и переносить остановку. В мэрии сообщают, что перекрывать дороги будут в несколько этапов.

Так, с полуночи пятницы, 16 апреля до 1 мая включительно будет перекрыто движения трамваев по проспекту Победы от улицы Российской до улицы Горького. Для автомобилей в эти дни перекресток Российская—Победы будет закрыт.

Затем, в субботу и воскресенье — 16 и 17 апреля — трамваи не будут ходить по улице Российской (на участке от проспекта Победы до кольца на ЧГРЭС). Ограничение будет длиться с 10:00 до 15:00.

На заключительном, третьем этапе, трамваи неделю не будут ходить по улице Российской от проспекта Победы до кольца на ЧГРЭС. В мэрии уточняют, что проезд для них будет закрыт с 10:00 субботы, 24 апреля, до полуночи 1 мая.

В мэрии говорят, что перекрытие движения не связано с ремонтом Ленинградского моста. Его планируют закрыть на реконструкцию 1 мая. Большой поток машин распределится по соседним улицам, а в маршруты общественного транспорта внесут изменения. Их транспортники уже подготовили, ознакомиться с новой схемой движения трамваев, автобусов и маршруток можно в материале КП-Челябинск.

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