Челябинская мэрия готова отремонтировать в 2021 году пять «зубодробительных» трамвайных перекрестков

Выполнить работы победитель должен будет до конца июня. Фото: Андрей АБРАМОВ

Администрация Челябинска ищет подрядчика для ремонта асфальта на пяти перекрестках с трамвайными путями в городе, которые автомобилисты называют «зубодробительными». Согласно техническому заданию, размещенному на портале госзакупок, выполнить работы победитель должен будет до 30 июня. Максимальная цена контракта — более 2,6 млн рублей.

Для ремонта в Челябинске определили пять участков: перекрестки Российской—Карла Маркса, Труда—Цвиллинга, Черкасской—50-летия ВЛКСМ (в сторону улицы Черкасской), Победы—Чичерина и Победы—Молодогвардейцев.

В состав работ входит демонтаж старого покрытия с основанием из щебня, замена его на новое с выравнивающим слоем и резиновым профилем, укладка плитки либо асфальта.

Срок гарантии, согласно техническому заданию, для земляного полотна и слоев основания должен составлять восемь лет, верхний (в том числе из асфальта или плитки) — четыре года, нижнего слоя покрытия и бортового камня — пять лет.

Заявки от участников принимают до 20 апреля.

С 16 апреля в Челябинске на перекрестке Российской—Победы рядом с Ленинградским мостом рабочие займутся строительством участка трамвайных путей и переносом остановки «Российская». Проехать там не смогут ни общественный транспорт, ни люди на личных автомобилях. Как будут перекрывать и на какой срок, мы рассказывали в материале.

Инфографика: Сергей Зверев

В прошлом году мэрия выделила более 11,7 млн рублей на ремонт 19 перекрестков с трамвайными путями в Челябинске. Дороги на таких участках изрядно разбиты, что уже много лет вызывает недовольство автомобилистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru