В Челябинске определили схему проезда на время ремонта перекрестка рядом с Ленинградским мостом

Работы за Ленинградским мостом продлятся до конца апреля. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В мэрии Челябинска определили схему движения автомобилей на перекрестке Победы-Российская, который с 16 апреля поэтапно закроют на реконструкцию трамвайных путей. Трамвайное движение полностью перекроют от остановки «Российская» до «Юрюзани», но на личных машинах там можно будет проехать.

— На время проведения работ по строительству трамвайного пути на пересечении Победы—Российская организуют левый поворот с улицы Российской на проспект Победы (в сторону улицы Артиллерийской), — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Изначально в мэрии сообщали о нескольких этапах ограничения движения на перекрестке. Их мы для вашего удобства собрали в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Дорожники уточнили также, что с 24 апреля по 1 мая трамваи не будут ходить по улице Российской от проспекта Победы до кольца ЧГРЭС.

В мэрии говорят, что перекрытие движения не связано с ремонтом Ленинградского моста. Его планируют закрыть на реконструкцию 1 мая. Большой поток машин распределится по соседним улицам, а в маршруты общественного транспорта внесут изменения. Их транспортники уже подготовили, ознакомиться с новой схемой движения трамваев, автобусов и маршруток можно в материале КП-Челябинск.

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