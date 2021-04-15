В обжитых микрорайонах Челябинска построят дороги

Это - улица Прохладная в Ленинском районе. Дороги здешние жители ждут с 2016 года. Фото: cheladmin.ru

Во время сегодняшнего объезда Челябинска губернатор побывал в Ленинском районе. На ул. Прохладной, Агалакова, Гранитной дорогу жители микрорайона ждут с 2016 года. Однако отношение прежнего руководства города к проблеме было, мягко говоря, прохладным — отделывались обещаниями и отписками. Глубокие колеи, полные грязной воды, грязь под ногами прохожих. Летом у домов тучами стоит пыль.

Почему сразу дороги не сделали, интересуется губернатор. Не было комплексного подхода прежде, разводят руками чиновники. Одни застройщики вкладывались в инфраструктуру, других интересовала только продажа жилья. В комитете дорожного хозяйства не было документации по нескольким десяткам улиц. Среди них — Агалакова и Гранитная. Год назад власти начали работать над проектированием дорог. Займутся строительством в 2022 году.

Жители панелек рассказали, что поверили обещаниям застройщика по благоустройству, потому купили квартиры. Аварийные бригады откачивают время от времени воду в местах подтоплений, но общей картины это не меняет.

— В моем инстаграме самое большое количество жалоб было отсюда, я не зря сюда приехал, — говорит губернатор. — Такого больше не будет — чтобы без дорог сдавалось жилье.

И в Чурилово бездорожье: дорогу по ул. Конструктора Духова начнут строить в 2022 г., но часть работ выполнят уже в нынешнем.

— Дороги — это защищенная статья. Несмотря на все сложности с бюджетом объем средств дорожного фонда сохранен в полном объеме, и в этом году мы планируем отремонтировать и построить 800 км дорог — в два с лишним раза больше, чем в 2018 г., — говорит губернатор.

В Челябинске сохранены объемы ремонтов дорог.

— Более того, в нынешнем году беспрецедентное увеличение по строительству — мы направим средств почти в два раза больше. И причины понятны — это те недоработки прежних лет, когда строилось жилье и не строилась инфраструктура — улицы, дороги. 450 млн. руб. будет направлено в Челябинске на строительство дорог, которых не было. Так, в Чурилово к школе построят подъезд, с тротуаром, освещением. Плюс, мы начинаем капитальный ремонт Ленинградского моста. Только в этом году около 400 лн. руб. мы направим на эти цели, — продолжает Текслер.

Возведение жилья отныне будет идти вместе со строительством дорог и всей инфраструктуры. Законодательным Собранием в четверг, 15 апреля, одобрен закон «О комплексном развитии территорий».

Сегодня же, напомним, губернатор побывал на ул. Куйбышева, где ликвидируют коммунальное ЧП - провал на дороге. Алексей Текслер заявил: там проложат новые сети. Подобное больше не повторится.

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