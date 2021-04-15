Алексей Текслер выяснил, сколько продлится ремонт провала на Куйбышева

Губернатор Алексей Текслер и глава города Наталья Котова на месте ликвидации провала по ул. Куйбышева. Фото: cheladmin.ru

В четверг, 15 апреля, губернатор Алексей Текслер объезжает дороги Челябинска. Побывал он на улице Куйбышева, где недавно случилось масштабное ЧП — над коллектором провалился грунт. Жильцы дома по соседству с обвалом даже покидали жилища.

Восстановительные работы на Куйбышева идут круглые сутки — на ремонте заняты 50 человек, техника.

Рабочие пояснили, что сети, проложенные еще в 60-е годы, когда застраивался микрорайон, восстановят в течение месяца — нужно проложить 400 м коллектора. Но сроки могут и сократиться. На перекрестке с улицей Чайковского провал ликвидирован. Губернатор заявил: повторение подобного недопустимо

На связи с жителями дома №7 — замглавы города Александр Астахов. По его словам, люди возвращаются в квартиры.

Жильцы высотки подошли к губернатору с вопросом: не страшно ли жить теперь в доме?

— Для здания опасности нет, если бы были какие-то угрозы, были бы приняты уже все решения. Коллектор заменим. Ситуация постоянно под контролем. Дорогу капитально отремонтируют, — говорит губернатор.

Напомним, инспекционный объезд губернатора составлен по обращениям горожан.

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