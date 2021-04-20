Прокуратура нашла нарушения на участке железной дороги, где сошли с рельсов 19 вагонов

Грузовой состав сложился «гармошкой». Фото: Уральская транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура нашла нарушения на перегоне Сыростан — Хребет, где в середине марта сошли с рельсов 19 вагонов с углем.

— Установлено, что должностными лицами Златоустовской дистанции пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры не соблюдалась технология укладки верхнего строения пути. Кроме этого, ненадлежащим образом велась документация, не проводились профилактические мероприятия, направленные на предупреждение технических неисправностей, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Начальнику Южно-Уральской дирекции инфраструктуры внесли представление. В отношении двух должностных лиц дирекции административные возбуждены дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).

Напомним, инцидент произошел утром, 16 марта, на 1978 километре 5 пикета перегона Сыростан-Хребет. С рельсов сошли 19 грузовых вагонов, которые перевозили уголь. 17 из них полностью, еще два — только по одной тележке. Из-за этого повредилось железнодорожное полотно в обе стороны общей протяженностью в полкилометра. На ликвидации последствий ЧП работали более 200 железнодорожников.

В 21:53 открыли движение по одному из путей. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба». Полностью движение восстановили спустя почти сутки.

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