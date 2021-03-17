Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Спустя почти сутки полностью восстановили движение на перегоне Сыростан — Хребет, где произошел сход вагонов в Челябинской области 16 марта 2021. Восстановительные работы завершились в 03:01, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

— Движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме, — прокомментировали железнодорожники. — Принимаются меры для минимизации задержки поездов.

Из-за ЧП с большим опозданием прибыли шесть поездов дальнего следования:

— № 102 сообщением Пенза — Тюмень на 4 часа 09 минут,

— № 59 сообщением Новокузнецк — Кисловодск на 4 часа 4 минуты,

— № 148 Астрахань — Нижневартовск на 3 часа 28 минут,

— № 332 Уфа — Новый Уренгой на 6 часов 15 минут,

— № 123 Новосибирск-Белгород на 2 часа 15 минут.

— № 351 Приобье — Уфа на 6 часов 14 минут.

Напомним, инцидент произошел утром, 16 марта, на 1978 километре 5 пикета перегона Сыростан-Хребет. С рельсов сошли 19 грузовых вагонов, которые перевозили уголь. 17 из них полностью, еще два — только по одной тележке. Из-за этого повредилось железнодорожное полотно в обе стороны общей протяженностью в полкилометра. На ликвидации последствий ЧП работали более 200 железнодорожников.

В 21:53 открыли движение по одному из путей. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».

МЧС и транспортная прокуратура назвали предварительные версии случившегося.

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