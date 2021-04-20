В условиях меняющегося мира: Алексей Текслер выступил на совещании Россия - КНР

-. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 20 апреля, губернатор Алексей Текслер работал на совещании Россия — Китай. Межпартийный диалог государств посвятили стратегическому сотрудничеству в условиях меняющегося мира.

Приветственные послания участникам встречи направили президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

Губернатор Челябинской области в выступлении заявил, что Челябинская область традиционно тесно сотрудничает с КНР Китай занимает ведущее место по объему товарооборота с Южным Уралом. Этот показатель рос и в пандемийный 2020 год.

— Наш товарооборот вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы уверены, тенденция окажется устойчивой. Центральное правительство Китая поддерживает нас в установлении прочных и взаимовыгодных отношений с регионами. Отмечу активное взаимоотношение с партнерами из провинции Хэйлунцзян, с другими территориями. Мы открыты для сотрудничества со всеми провинциями Китая, — подчеркнул губернатор.

В прошлом году Челябинская область провела Форум глав регионов стран ШОС и межпартийный форум «ШОС+» — в онлайн-формате.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сегодня участники диалога заявили о готовности прибыть на очные мероприятия в Челябинск — как только позволит эпидситуация.

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