Челябинскому аэропорту предписали снизить расценки на телетрапы

23 тыс. рублей в час — во столько обходится авиакомпаниям пользование телетрапом
Фото: Андрей АБРАМОВ
Антимонопольная служба выдала предписание челябинскому аэропорту снизить цены на телетрапы. Изучив расценки в других городах, ведомство пришло к выводу, что у нас эта услуга самая дорогая.
— Тариф за использование телескопического трапа в аэропорту г. Челябинска составляет 23 тыс. рублей/час, в других аэропортах — в диапазоне от 2 тыс. до 21 тыс. рублей в час, — рассказала пресс-секретарь УФАС по Челябинской области Наталья Мартынюк.
Не сложно догадаться, что стоимость обслуживания в итоге может «вкручиваться» в цену билетов.
— АО «Челябинское авиапредприятие», занимающее доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию на территории аэропорта Челябинска, обязано соблюдать антимонопольные запреты. В частности, Закон о защите конкуренции не допускает злоупотребление доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены, — добавили в УФАС.
За нарушение антимонопольного законодательства в отношении авиапредприятия будет возбуждено административное дело.
Напомним, после запуска нового терминала аэропорта челябинцы начали возмущаться, что при наличии телетрапов их доставляют до самолета на автобусах. Зимой в них холодно, да и соблюдать дистанцию в период пандемии тоже плохо получается. И вот, как это объяснили в аэропорту.
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