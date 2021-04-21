Текслер рассказал о финансировании строительства метро в Челябинске

-. Фото: Архив КП.

В послании президента Федеральному Собранию нашли отражение предложения, высказанные губернатором Алексеем Текслером как руководителем комиссии по экономике и финансам Госсовета на совещании при президенте.

Глава региона вел речь о необходимости поддержки областей федеральным центром: многие субъекты России закредитованы, им нужно помочь льготными бюджетными займами. В послании Федеральному Собранию глава государства озвучил это решение.

Но тема шире, чем предоставить льготный кредит. У региона должна быть возможность развития. На совещании при президенте губернатор Челябинской области предложил ввести механизм инфраструктурного кредита, который бы выдавался и контролировался федеральным центром. И это предложение нашло отражение в послании главы государства.

— Важно, чтобы были возможности и источники для инфраструктурного развития регионов. И здесь возникает новый инструмент в виде бюджетных инфраструктурных кредитов, которые можно направлять на строительство жилья, дорог, приобретение современного подвижного состава для общественного транспорта, — сказал Алексей Текслер, подводя итоги послания.

Губернатор пояснил: этот механизм послужит для строительства челябинского метро, для модернизации общественного транспорта в целом.

— И это важно, потому что без источника эти прожекты реализовываются десятилетиями. Точнее, не реализовываются. Сейчас и сами планы, и источники сбалансированы. И мы, безусловно, эти задачи решим, — заявил губернатор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru