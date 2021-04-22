В Челябинске мать и дочь украли из «Ленты» носки и нижнее белье

Размер ущерба составил около трех тысяч рублей. Фото: пресс-служба Росгвардии

В «Алмазе» две женщины украли из магазина «Лента» трусы, носки и чехлы для авто. ЧП произошло накануне днем. Охранник нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию.

Оказалось, что воровки — мать и дочь, им 66 и 41 год. Семейство задержали и передали полиции, товар вернули в магазин.

Отметим, что это уже не первый случай в Челябинске, когда правоохранителям приходится разбираться с магазинными воришками. Ранее арестовали мужчину, который попытался украсть три спортивные куртки на сумму 25 тыс. рублей. Он смог пронести вещи мимо кассы, но был замечен охранниками. А в июне была задержана женщина, попытавшаяся своровать 31 тюбик зубной пасты, косметику и товары на сумму более 4,5 тыс. рублей.

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