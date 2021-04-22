В Челябинске появился второй шеринг электросамокатов

Одна из парковок расположена на Теплотехе. Фото: Руслан Каримов

По Челябинску теперь рассекают не только фиолетовые электросамокаты, но и желтые. В городе запустили еще один сервис поминутной аренды гаджета Whoosh. Стоимость поездки такая же, как и в Urent: 50 руб. за разблокировку и по 5 руб. за каждую минуту поездки.

Мы установили приложение и посмотрели, что парковки с самокатами Whoosh есть в Центральном, Курчатовском, Калининском районах. Еще заметили, что новым пользователям сервиса дарят скидку: 25 руб. — будет стоить разблокировка, 4 руб. — минута катания.

Новым пользователям, похоже, дарят скидку. Скриншот из приложения

Напомним, электросамокаты в Челябинске появились на прошлой неделе. Их уже оценили не только горожане, но и местные власти: главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов и замминистра дорожного хозяйства области Александр Егоров.

«Комсомолка» тоже прокатилась на электросамокате по городу. Рассказываем, что хорошего и плохого в новшестве, и стоит ли аренда своих денег. Репортаж — по ссылке.

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