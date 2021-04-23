Две авиакомпании заявились на перелеты из Челябинска в Турцию

Из всех турецких городов пока предлагают только Анталью
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В расписании челябинского аэропорта появились рейсы в турецкий город-курорт Анталья. Доставлять южноуральцев на отдых планируют две авиакомпании AZUR air и Royal Flight. Причем, последняя заявлена аж с 27 мая, в то время как авиасообщение с Турцией закрыто до 1 июня.
В пресс-службе аэропорта заверили: до снятия ограничений никто никуда не полетит. Просто на сайте расписание не скорректировали.
— Действительно, два авиакомпании подали заявки, у них есть допуск. Перелеты будут возможны только после открытия авиасообщения, — прокомментировала КП-Челябинск пресс-секретарь АО «Челябинское авиапредприятие» Жанна Нивоструева.
На сайтах авиакомпаний продаж пока нет. Возможно, рейсы будут чартерные.
Ранее, во время визита губернатора Алексея Текслера в челябинский аэропорт, представитель холдинга «Новапорт» Ксения Агафонова анонсировала открытие рейсов в страны СНГ.
Но пока заявки поступали только по Турции, прокомментировали в пресс-службе аэропорта. Открытие международного терминала челябинского аэропорта после реконструкции ожидается 1 мая.
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