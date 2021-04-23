Вложения в туризм: Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»

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23 апреля губернатор Алексей Текслер и президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов подписали соглашение о сотрудничестве. В документе речь идет о развитии малого и среднего бизнеса, делового и инвестиционного климата, решение социально-экономических задач региона.

Губернатор сообщил, что вместе с бизнес-сообществом во время пандемии региональные власти приняли меры по поддержке экономики. 15 новых областных законов снизили фискальную нагрузку на бизнес, сохранили деньги в обороте компаний.

В регионе шире стал список применения патентной системы налогообложения. До минимального уровня снижена ставка по упрощенной системе налогообложениия малым и средним предприятиям по направлениям, пострадавшим в коронакризис.

Главная задача — сохранение более 200 тыс. рабочих мест — была решена за счет федеральной и региональной финансовой поддержки. Бизнесу направлено более 30 млрд. руб.

Перспективное направление для инвестирования — туризм.

— Мы готовы предлагать проекты, площадки, готовы инвестировать особенно в инфраструктуру. В национальном парке «Таганай» реализуется такой проект. В этом году к усадьбе «Черная скала», к которой не было дорог, делаем дорогу, направляем региональные средства. Причем это будет не просто автомобильная дорога, а с тротуаром, с возможностью доехать на велосипеде, — сказал губернатор.

Павел Титов подчеркнул, что «Деловая Россия» сотрудничала с регионом до подписания соглашения.

— Мы благодарны за работу, которая спасла многие отрасли бизнеса в прошлом году от коронакризиса, сохранила предприятия и рабочие мест. Мы обсудили перспективы туристической отрасли — я высоко оценивают турпотенциал области.