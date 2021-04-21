Слышать запросы: как в Челябинской области поддержат малый бизнес

На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе направят 400 миллионов рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Малый и средний бизнес в Челябинской области — это каждый третий рубль в экономическом обороте и каждый третий работающий по итогам прошлого года.

Предпринимательство — одна из самых активных сфер экономики. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе работают разные виды поддержки бизнеса: налоговые льготы, развитие самозанятости, поддержка социального бизнеса, женского и туристического, помощь стартапам и фермерам.

В минэкономразвития области сообщили, что на Южном Урале действуют 133,5 тыс. предпринимателей (на 4,7% меньше, чем годом раньше). в предыдущем году. Замгубернатора Егор Ковальчук пояснил, что сокращение связано с исключением недействующих компаний из Единого реестра налоговой службы.

Малый и средний бизнес — это активный рынок в вопросе трудоустройства: занятых в этой сфере в прошлом году стало больше на 2,1% по сравнению с 2019 г.

Поддержка предпринимательства выражена в налоговых льготах. По поручению губернатора эта работа началась два года назад и продолжается сейчас.

В нынешнем году снижены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширен список видов деятельности для применения патентной системы. Речь — об отраслях, пострадавших в пандемию: гостиничном бизнесе, туризме, строительстве, организации выставок и т.д. Большое внимание в регионе посвящено поддержке самозанятых: их все больше.

Центр «Мой бизнес» предоставляет деловым людям набор инструментов: финансовых, инжиниринговых, имущественных, образовательных и консультационных. На поддержку малого и среднего бизнеса в 2021 г. из федерального и областного бюджетов выделено 403,6 млн руб.,

— Главный принцип работы института развития — разрабатывать и претворять в жизнь меры поддержки, соответствующие запросу предпринимателей, — говорит генеральный директор Центра «Мой бизнес» Артур Юсупов.

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