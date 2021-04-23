Стоимость проекта челябинского метрополитена могут снизить

Челябинское метро не могут достроить уже почти 30 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость проекта метрополитена в Челябинске может быть уменьшена. Соответствующее заявление сделал полпред УрФО Владимир Якушев во время пресс-конференции, которая была посвящена посланию президента РФ Федеральному собранию.

— Челябинск упоминался [в послании] в рамках развития метро. Есть предложения, как уменьшить стоимость проекта, потому что он выходит за 100 млрд рублей, — заявил Якушев. — Субъект прорабатывает эти истории. Она важна для Челябинска, для улучшения в целом транспортной инфраструктуры.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин на послании Федеральному Собранию рассказал, что у челябинского метро есть будущее. По словам главы государства, система общественного транспорта столицы Южного Урала обновится за счет строящегося сейчас этого объекта.

Челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета.

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