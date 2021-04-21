«Можно сделать "легкое" метро или запустить трамвай»: эксперт о заявлении Путина про челябинскую подземку

Метро в Челябинске не могут достроить уже много лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что у челябинского метро есть все шансы на будущее, и оно может стать частью обновленной транспортной системы.

— Челябинск — еще один наш город-миллионник — на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта, — заявил Путин.

Директор челябинского аналитического агентства «Интро — Н», транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских поделился с КП-Челябинск мнением о словах Владимира Путина.

— Я очень надеюсь, что слова президента послужат более быстрой мобилизации всех причастных к строительству, чтобы мы действительно увидели обновленную систему общественного транспорта, и в ней был использован тот участок тоннеля, который уже построен, — говорит Дмитрий Чудиновских. — Это может быть не совсем классическое метро, есть целый ряд вариантов: и легкое метро, и трамвай. Классическое метро — это сложный в исполнении и требовательный вариант, при этом можно все сделать проще и за меньшие деньги.

Дмитрий также добавил, что экономический вопрос стоит остро. Дело в том, что пассажиропотоки в Челябинске довольно низкие, а они необходимы для окупаемости метро. Даже в соседнем Екатеринбурге, где они выше, метро не окупается.

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета.

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