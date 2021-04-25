Авиакомпании получили допуски на перелеты из Челябинска на Кипр, в Беларусь и Армению

Зарубежные перелеты из Челябинска закрыты с прошлого года Фото: Андрей АБРАМОВ

Три авиакомпании получили допуск Росавиации на перелеты из Челябинска за рубеж. «Уральским авиалиниям» разрешили летать в Ереван (Армения) по три раза в неделю.

«Северный ветер» заявился на перелеты из Челябинска в Минск (Беларусь) семь раз в неделю, то есть каждый день. С такой же частотой хочет летать в Ларнаку (Кипр) авиакомпания «Победа».

Также отозвал допуск авиакомпании «Ямал» на перелеты в Нур-Султан (Казахстан), правда, как говорится в документе, это была инициатива самого перевозчика.

Отметим, что помимо допуска, перевозчикам нужно получить еще ряд согласований. А расписании этих рейсов пока нет, продажи еще не начались. Напомним, международный терминал челябинского аэропорта планируют открыть меньше, чем через неделю — 1 мая. Но ни одного рейса не заявлено.

На этой неделе в расписании аэропорта появились рейсы в турецкую Анталью. Причем, с 27 мая, в то время как авиасообщение с Турцией закрыто до 1 июня. В пресс-службе аэропорта пояснили, что авиакомпании подали заявку, но до начала лета никто никуда не полетит. Примечательно, что сейчас Антальи уже нет в расписании — вероятно, убрали, чтобы у пассажиров не было вопросов.

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