Байдарочника, пропавшего на реке Ай в Челябинской области, нашли мертвым

Мужчина погиб в ледяной воде. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Поиски байдарочника, пропавшего на реке Ай 18 апреля, завершились трагически — мужчина погиб. Его тело обнаружили спасатели.

— С использованием гидрокостюмов сотрудники Златоустовского отряда областной ПСС извлекли тело погибшего из воды и передали сотрудникам полиции. Оно было найдено в 300 метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Напомним, мужчина упал в ледяную воду с перевернувшейся байдарки. В лодке были два человека. Выплыть удалось только одному. Приятели вызвали спасателей, но когда сотрудники поисковой службы прибыли на место, отдыхающие собрались и уехали домой. Позже на ветках подтопленных кустов обнаружили спасательный жилет пропавшего мужчины. Из-за большого уровня воды поиски байдарочника останавливались.

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