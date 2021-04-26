«Готовы делиться опытом»: в Челябинск прибыл губернатор Нижегородской области

Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с коллегой, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 26 апреля, с рабочим визитом в Челябинск прибыл губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он — руководителем рабочей группы Госсовета «Экология и природные ресурсы».

Алексей Текслер на встрече с коллегой подчеркнул, что для нашего региона вопрос экологии — один из важных. И накопленным опытом область готова делиться с субъектами России.

— Мы активно работаем над тем, чтобы экология в регионе улучшалась и по направлению чистого воздуха, и по направлению воды. Работаем по вопросу твердых бытовых отходов. Считаю, что у нас накоплен определенный положительный опыт. Мы рекультивировали одну из крупнейших свалок на территории области, это крупнейший экологический проект, — сказал глава области.

Глава нашей области напомнил, что Челябинск и Магнитогорск входят в 12 городов по реализации комплексного плана снижения выбросов. Ноу-хау Южного Урала — опыт по выстраиванию системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Центр мониторинга открыт в Челябинске по решению губернатора.

Никитин подчеркнул, что для Нижегородской области опыт выстраивания системы мониторинга воздуха важен. Челябинск, по его словам, действительно продвинулся в важном направлении. Миллионник - один из городов-лидеров в вопросе построения системы мониторинга. После посещения Центра Никитин поблагодарил за открытость, готовность делиться опытом.

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