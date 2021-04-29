Бастрыкин поручил решить вопрос с установкой памятника мальчику-герою в Копейске

Со дня трагедии прошло почти два года. Фото: Андрей Горланцев/vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил проработать вопрос об установке мемориала на месте захоронения Дмитрия Новоселова в Копейске. С этой просьбой обратился отец мальчика.

— В связи с обращением отца мальчика, который погиб, спасая тонущих детей в Челябинской области, по вопросу установки мемориала на месте захоронения, Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России при взаимодействии с региональными властями проработать и решить данный вопрос, — сообщили в пресс-службе СКР.

Историю Димы Новоселова знает вся страна. 13-летний школьник из Копейска, утонул, спасая двух мальчиков из затопленной шахты. Дети живы, а у него не осталось сил, чтобы выбраться. Огромная глубина — в 32 метра, обжигающий холод воды; как камень тяжелая намокшая одежда. У заброшенной шахты нет мелководья, где бы он отдохнул. Бездна начинается от обрыва.

Его искали почти трое суток. В поисках участвовал тренер Димы по рукопашному бою Егор Севостьянов:

— Димка — герой, мой лучший ученик. Открытый, трудолюбивый. Юнармеец. Мечтал как отец стать летчиком.

Мальчик был награжден посмертно ведомственной медалью «Доблесть и отвага». В прошлом году родителей школьника даже приглашали на «Первый канал».

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