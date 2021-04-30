В счет государства: с экс-начальника полиции Чебаркуля взыскали деньги, полученные за крышевание подпольных казино

Данилов работал в полиции до 2015 года, а задержали его в 2017. Фото: Мо-Мвд-России Чебаркульский/vk.com

Областной суд оставил без изменения приговор экс-начальнику полиции Чебаркуля Михаилу Данилову, осужденного за крышевание подпольных казино. Создатель игорной ОПГ — адвокат.

— Этим решением суд взыскал с Данилова в пользу государства 940 тыс. рублей, полученные им в виде взятки, — прокомментировали в пресс-службе облсуда.

Как указал гособвинитель, Михаил Данилов, получил взятку за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, а также за общее покровительство и попустительство.

— По мнению прокурора, получение взятки Даниловым представляет собой сделку, совершенную с незаконной целью, а потому такая сделка является ничтожной, и все полученное по ней подлежит обращению в доход государства, — пояснили в суде.

Экс-полицейский пытался оспорить приговор, заявив, что истек срок исковой давности. Кроме того, вопрос о взыскании суммы взятки должен разрешаться в рамках уголовного судопроизводства.

— Однако суд счел доводы ответчика несостоятельными, пояснив в решении, что срок исковой давности истекает в ноябре 2021 года, а также, что юридическая судьба противоправной сделки может быть решена и в рамках гражданского процесса, — добавили в суде.

Решение вступило в законную силу. Фактически деньги еще не выплачены.

Недавно суд вынес приговор другому высокопоставленному силовику из Чебаркуля. Экс-начальник местной Госавтоинспекции Григорий Керусенко отправился в колонию-поселение на два года за отказ возбуждать уголовное дело по ДТП. Незадолго до этого он успел провести пять суток под административным арестом за езду без прав. Водительского удостоверения он лишился после скандальной аварии.

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