В Челябинской области накануне Первомая умерли шестеро больных коронавирусом

Сегодня около 3000 южноуральцев лечатся от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области на утро 1 мая 2021 составило 60 212 (+ 105 новых). За прошедшие сутки выписаны 105 человек, всего 54 628 выздоровевших.

На лечении остаются 2929 человек.

За прошедшие сутки умерло 6 человек: от COVID-19 — 5 человек, от других причин — 1 человек. Всего ковид унес жизни 2 613 южноуральцев.

Лучшая защита от вируса — вакцинация. С 1 по 3 мая снова будут делать прививки в ТРК Челябинска, Копейска, Магнитогорска, в Миассе, Златоусте и Бредах. Адреса и время работы пунктов вакцинации по ссылке.

Также мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru