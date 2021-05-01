В Челябинске закрыли движение по Ленинградскому мосту

Так сейчас выглядит перекресток Российской и Победы. Фото: камеры «Интерсвязи»

С сегодняшнего дня Ленинградский мост закрыли на ремонт. Большой поток машин разделили по двум улицам: с северной стороны — по Новомеханической и с южной — по Братьев Кашириных.

Планируется, что ремонт продлится два года, но движение обещали открыть раньше.

— В течение двух лет мы должны этот объект запустить. Надеюсь, что на каком-то этапе, мы проговариваем это с администрацией города Челябинска и с подрядчиком, мы можем рассматривать его открытие к концу 21 года, — сообщил министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Для пешеходов построили временную переправу. Ранее мы сообщали, как изменились маршруты общественного транспорта.

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