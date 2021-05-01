«Первый рейс битком»: «Аэрофлот» снова будет летать из Челябинска в Москву

Борт, прибывший накануне в Челябинск, носит имя живописца Ильи Репина. Фото: читатель КП

«Аэрофлот» возобновил перелеты из Челябинска в Москву. Напомним, в начале года старейший российский перевозчик отдал рейсы на Южный Урал своей «дочке» — авиакомпании «Россия». Это вызвало бурное возмущение пассажиров: одни было недовольны качеством обслуживания, другие самолетами.

Со вчерашнего дня «Аэрофлот» возобновил столичные рейсы, правда только один раз в день. Из Москвы он вылетает в 19:20. Из Челябинска — в 07:25 (везде время местное). Перелеты выполняются на Airbus A320.

— Вечером он прилетает самым последним рейсом и потом утром улетает в Москву. Сегодня первый рейс был битком, — рассказал КП-Челябинск один из сотрудников челябинского аэропорта.

Остальные рейсы по-прежнему будет выполнять «Россия» на самолетах Superjet 100.

Фото: читатель КП

Ранее сообщалось, что согласно новой стратегии «Аэрофлот» как глобальный перевозчик премиум-класса будет ориентироваться на высокодоходные среднемагистральные рейсы из Москвы и дальнемагистральные рейсы. Эксперт назвал такое решение понижением статуса Челябинска.

Ранее «Аэрофлот» объявил о запуске рейсов из Челябинска в Анапу, Сочи и Симферополь.

Перелеты выполняются на Airbus A320. Фото: читатель КП

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru