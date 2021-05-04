Фото: пресс-служба администрации Челябинска

На Северо-Западе Челябинска починили старый коллектор, из-за которого образовался провал на улице Куйбышева. Как сообщили во вторник, 4 мая, в пресс-службе мэрии, он работает в штатном режиме. Но проезд перекрестка вновь ограничат.

До майским праздников ООО «ЛайнерТек» начало санацию коллектора от проезжей части в сторону многоэтажки на улице Куйбышева, 7. Работы проводят по спирально-навивной технологии SWPSL — без остановки коллектора и земляных работ.

— Выполнена промывка поверженного участка коллектора, навивка трубопровода и запечатаны концы навитой трубы в колодце, — рассказали в мэрии. — На месте устанавливают дорожные знаки для ограничения движения на перекрестке улиц Куйбышева и Чайковского. Территорию ограждают под установку оборудования для навивки.

Другой подрядчик — ООО «Геострой» — уже демонтировал все обсадные сваи, подпорные стенки и выкопал сжимаемый грунт на участке временного переезда через траншею. Теперь траншею на проезжей части по улице Куйбышева рабочие организации засыпают скальным грунтом.

— Также рабочие монтируют два колодца возле дома № 7, производят врезку из колодца дворовой сети в колодец К5, продолжают засыпать грунт на ранее раскопанных участках и очищать проезжую часть от земли, частично вывозить материалы, оборудование и вагончики, — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Коммунальная авария произошла 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия. Затем жильцов многоэтажки дома №7 на Куйбышева эвакуировали. В мэрии сказали, что это связано с шумом от работающей техники.

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