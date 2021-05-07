В Челябинской области по поручению Александра Бастрыкина установят мемориал 13-летнему герою-юнармейцу

Дима Новоселов с отцом и сестрами. Фото: Фото: Архив председателя Совета родителей Копейска Андрея Горланцева.

В Копейске по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина установят мемориал 13-летнему Дмитрию Новоселову, который ценой своей жизни спас в 2019 году тонущих детей. Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы.

— Проведены рабочие встречи с отцом мальчика и первым заместителем губернатора Челябинской области, на которых переданы проектные документы мемориала и решен вопрос по финансированию строительства, — рассказал Владимир Шишков. — Также запланировано проведение совещания для согласования этапов и сроков возведения мемориала.

C просьбой установить мемориал на месте захоронения к Александру Бастрыкину обратился отец Дмитрия Новоселова.

Трагедия случилась 24 мая 2019 года. К карьеру на велосипедах приехала ватага мальчишек. Кто-то подошел к краю. Сухой грунт осыпался, четверо пацанов-младшеклассников упали в воду. Дима с друзьями был поблизости, услышал крик. Он и знакомая девочка ринулись в воду. Всех спасли, а у Димы не осталось сил, чтобы выбраться: огромная глубина — в 32 метра, обжигающий холод воды, как камень тяжелая намокшая одежда.

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