Сотрудники челябинского СИЗО, в котором умер Тесак, перехватили беспилотник с мобильными телефонами

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Сотрудники челябинского СИЗО № 3 перехватили беспилотник, с помощью которого заключенным пытались передать три мобильных телефона. Информация о том, что кто-то попытается доставить телефоны с помощью квадрокоптера, была известна работникам заранее.

— В соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ, задержанным грозит штраф до 5 тысяч рублей с конфискацией изъятых предметов, — уточнили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, именно в этом СИЗО № 3 в сентябре 2020 года обнаружили тело Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В день смерти Тесака в челябинском СИЗО не работало видеонаблюдение.

«Самоубийством кончать не собираюсь»: националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, заявлял, что не совершит суицид

Несмотря на то, что официальной версией все еще является суицид, родственники Максима убеждены, что его убили. Адвокат Алексей Михальчик опубликовал результаты экспертизы фотографии мертвого Марцинкевича, согласно которой самостоятельно нанести такие раны Тесак не мог. Сам погибший неоднократно заявлял, что никогда не собирается кончать жизнь самоубийством, но в СК считают, что на отчаянный шаг он пошел после того, как сознался в серии убийств.

В Челябинске Марцинкевич находился временно, затем он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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