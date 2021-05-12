Названа причина пожара в старом доме в центре Челябинска, где хотят построить 55-этажный небоскреб

Последствие пожара. Фото: Евгений Насыров
Фото: Евгений НАСЫРОВ
Причиной пожара в деревянном дом на Российской, 82 стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Напомним, этот и другие здания на улице Российской будут сносить ради строительства 55-этажного небоскреба.
Соседний дом, расположенный по тому же адресу, сгорел частично
Фото: Евгений НАСЫРОВ
— Ну и что? Кто-то озаботился охраной или срочным сносом заброшенных домов на Российской? Вот еще три кандидата на поджог, — написал Юрий Латышев.
Сейчас все дома расселены. По словам местных жителей, здесь постоянно проводят время бездомные. Действительно, в одном из домиков находились вещи бомжей и бутылки из-под спиртного. Горожане опасаются, что остальные дома ждет та же участь.
Каменная кладка осталась невредимой. Фото: Евгений Насыров
Фото: Евгений НАСЫРОВ
Мы обратились с запросом о судьбе и охране домов в администрацию района. Ответ обещали предоставить позже.
В расселенных домах живут бомжи
Фото: Евгений НАСЫРОВ
Внутри всё выгорело. Фото: Евгений Насыров
Фото: Евгений НАСЫРОВ
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