Челябинский шиномонтажник, поющий песни в TikTok’e, выступил на сцене органного зала

Альберт Галимов осуществил свою давнюю мечту - спеть в концерте. Фото: Министерство культуры Челябинской области

Челябинский шиномонтажник Альберт Галимов, прославившийся в TikTok’е своим пением, выступил на сцене органного зала. Он исполнил в концерте сразу три произведения: песня «Русская душа» прозвучала без сопровождения, затем Альберт взял в руки гитару и спел татарскую народную песню «Ты — моя любовь». Третьим произведением была казачья песня «Черный ворон», которая исполнялась под сопровождением фортепиано.

— Альберт исполнил три песни, а мы, как и обещали, вручили подарок от министра культуры Оренбургской области Евгении Валерьевны. Спасибо всем, кто помог нам исполнить мечту Альберта Галимова, — написал в своем Instagram министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, Альберт Галимов покорил пользователей интернета исполнением русских народных песен. Министр культуры Оренбургской области прислала в подарок певцу платок, а глава челябинского ведомства пообещал помочь певцу осуществить его давнюю мечту — спеть в концерте.

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