В Челябинской области исключили 14 человек из участия в праймериз «Единой России»

73 кандидата подали документы на участие в праймериз по одномандатным округам Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Региональный оргкомитет челябинской партии «Единая Россия» подвел итоги регистрации на процедуру праймериз. Всего на Южном Урале заявилось 87 кандидатов по федеральному списку и 73 - по пяти одномандатным округам.

Кроме того, оргкомитет лишил статуса кандидатов 10 человек, которые обратились с заявлением о снятии своей кандидатуры. На основании предоставления неполного пакета документов было отказано в регистрации еще трем кандидатам. Также был снят с участия в праймериз депутат гордумы Илья Мительман за словесную перепалку, которую он устроил с мэром Челябинска Натальей Котовой.

— Члены оргкомитета единогласно приняли решение исключить Илью Мительмана из списка кандидатов предварительного голосования с учетом дискредитирующих партию действий кандидата - нарушения фракционной и партийной дисциплины, что по Положению о порядке проведения предварительного голосования является основанием для отказа в регистрации, — сообщили в оргкомитете.

В «Единой России» также подчеркнули, что если кандидаты в течение 30 дней не предоставят необходимые для выдвижения документы, то число утвержденных участников уменьшится.

Число утвержденных участников по одномандатным округам:

Челябинский — 13

Металлургический — 17

Коркинский — 14

Магнитогорский — 12

Златоустовский — 17

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