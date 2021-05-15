На челябинской Кировке откроют мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В Челябинске можно сделать прививку в ТРК, на Кировке и в поликлинике по предварительной записи Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 15 мая, челябинцы смогут сделать прививку от COVID-19 на Кировке. Мобильный пункт работает с 12:00 до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Мобильный пункт будет работать у магазина «Молодежная мода», напротив скульптуры Верблюд, — уточнила пресс-секретарь Минздрава Марина Сергеева.

Также можно будет уколоться в ТРК. Медики будут работать в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте, Коркино и Чебаркуле. Адреса и график работы — по ссылке.

Кстати, в Чебаркуле тоже откроется необычный пункт вакцинации — в Храме Преображения Господня.

Мы собрали актуальную информацию по коронавирусу на утро 15 мая по ссылке.

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